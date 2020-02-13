СЕГОДНЯ: Чемпион Эстонии сыграет в Москве с ЦСКА

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Kalev Cramo vs Moskva CSKA Foto: Martin Ahven, Õhtuleht

В очередном матче Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" сыграют в гостях с ЦСКА (начало в 18:30).