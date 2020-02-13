13.02.2020, 00:25
СЕГОДНЯ: Чемпион Эстонии сыграет в Москве с ЦСКА
В очередном матче Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" сыграют в гостях с ЦСКА (начало в 18:30).
В очередном матче Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" сыграют в гостях с ЦСКА (начало в 18:30).
Армейский клуб занимает второе место в турнирной таблице - 13 побед и 4 поражения. Калевцы, проигравшие в минувший понедельник красноярскому "Енисею" на седьмом месте (7-9).
Поединок первого круга в Таллинне завершился в декабре победой ЦСКА - 91:50.
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