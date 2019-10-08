08.10.2019, 03:30

СЕГОДНЯ: Чемпион Эстонии сыграет на берегах Волги. Кто победит?


rus.delfi.ee
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Kalev/Cramo - Nižni Novgorod
Kalev/Cramo - Nižni NovgorodFoto: Madis Veltman

Чемпион Эстонии по баскетболу таллиннский "Калев/Крамо" проведет в гостях поединок Единой лиги ВТБ с "Нижним Новгородом" (начало в 19:00).

В прошлом сезоне калевцы выиграли оба поединка у нижегородцев, но нынче повторить такой результат будет очень трудно, поскольку состав эстонской команды существенно изменился.

В первом туре калевцы проиграли дома подмосковным "Химкам" (63:86), а "Нижний Новгород" победил дома пермскую "Парму" (105:99).

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