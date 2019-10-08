СЕГОДНЯ: Чемпион Эстонии сыграет на берегах Волги. Кто победит?

В прошлом сезоне калевцы выиграли оба поединка у нижегородцев, но нынче повторить такой результат будет очень трудно, поскольку состав эстонской команды существенно изменился.

В первом туре калевцы проиграли дома подмосковным "Химкам" (63:86), а "Нижний Новгород" победил дома пермскую "Парму" (105:99).