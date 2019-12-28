28.12.2019, 12:20
СЕГОДНЯ: Чемпион Эстонии сразится с сильным латвийским клубом
В эстонско-латвийской баскетбольной лиге будут сыграны 4 матча. Наибольший интерес вызывает гостевой поединок чемпиона Эстонии таллиннского "Калев/Крамо" против действующего победителя турнира латвийского "Вентспилса". Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 17:00).
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