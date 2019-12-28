28.12.2019, 12:20

СЕГОДНЯ: Чемпион Эстонии сразится с сильным латвийским клубом


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В эстонско-латвийской баскетбольной лиге будут сыграны 4 матча. Наибольший интерес вызывает гостевой поединок чемпиона Эстонии таллиннского "Калев/Крамо" против действующего победителя турнира латвийского "Вентспилса". Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 17:00).

Калевцы занимают третье место в турнирной таблице 10 побед и 2 поражения, "Вентспилс" (10-4) идет четвертым.

Без поражений выступают в турнире латвийские клубы "Огре" и ВЭФ, одержавшие по 15 побед.

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