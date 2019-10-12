СЕГОДНЯ: Чемпион Эстонии принимает УНИКС. Кто победит?

Калевцы подходят к этому поединку с хорошим настроением. В предыдущем туре эстонский клуб неожиданно победил в гостях "Нижний Новгород" - 76:74.

В составе эстонского клуба дебютирует британский центровой с ямайскими корнями Райан Ричардс, который не смог сыграть в предыдущем поединке из-за проблем с визой.

Ранее соперники встречались между собой 19 раз. Калевцы выиграли лишь один поединок в ноябре 2013 года - 60:57.