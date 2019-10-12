12.10.2019, 13:15

СЕГОДНЯ: Чемпион Эстонии принимает УНИКС. Кто победит?


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Korvpall KalevCramo vs BC Himki
Kristjan Kitsing (palliga)Foto: Jaanus Lensment

В третьем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" принимают в Saku Suurhall один из сильнейших клубов России казанский УНИКС (начало в 17:00).

Калевцы подходят к этому поединку с хорошим настроением. В предыдущем туре эстонский клуб неожиданно победил в гостях "Нижний Новгород" - 76:74.

В составе эстонского клуба дебютирует британский центровой с ямайскими корнями Райан Ричардс, который не смог сыграть в предыдущем поединке из-за проблем с визой.

Ранее соперники встречались между собой 19 раз. Калевцы выиграли лишь один поединок в ноябре 2013 года - 60:57.

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