СЕГОДНЯ: Чемпион Эстонии принимает УНИКС. Кто победит?
В третьем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" принимают в Saku Suurhall один из сильнейших клубов России казанский УНИКС (начало в 17:00).
В третьем туре регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" принимают в Saku Suurhall один из сильнейших клубов России казанский УНИКС (начало в 17:00).
Калевцы подходят к этому поединку с хорошим настроением. В предыдущем туре эстонский клуб неожиданно победил в гостях "Нижний Новгород" - 76:74.
В составе эстонского клуба дебютирует британский центровой с ямайскими корнями Райан Ричардс, который не смог сыграть в предыдущем поединке из-за проблем с визой.
Ранее соперники встречались между собой 19 раз. Калевцы выиграли лишь один поединок в ноябре 2013 года - 60:57.
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