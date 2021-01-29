29.01.2021, 08:05

СЕГОДНЯ: Чемпион Эстонии принимает польский клуб


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СЕГОДНЯ: Чемпион Эстонии принимает польский клуб
Foto: Karli Saul

В очередном матче Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" принимают дома польский клуб "Зелена-Гура" (начало в 19:00).

Весь январь калевцы испытывают кадровые проблемы. Несмотря на отсутствие некоторых игроков, чемпион Эстонии удачно съездил в Минск, где добыл в минувшее воскресенье вторую победу в сезоне над белорусским клубом "Цмоки" (80:72).

"Калев/Крамо" (2-8) по-прежнему оседает в подвале турнирной таблицы. "Зелена-Гура" (8-7) прочно закрепилась в зоне плей-офф.

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