29.01.2021, 08:05
СЕГОДНЯ: Чемпион Эстонии принимает польский клуб
В очередном матче Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" принимают дома польский клуб "Зелена-Гура" (начало в 19:00).
В очередном матче Единой лиги ВТБ баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" принимают дома польский клуб "Зелена-Гура" (начало в 19:00).
Весь январь калевцы испытывают кадровые проблемы. Несмотря на отсутствие некоторых игроков, чемпион Эстонии удачно съездил в Минск, где добыл в минувшее воскресенье вторую победу в сезоне над белорусским клубом "Цмоки" (80:72).
"Калев/Крамо" (2-8) по-прежнему оседает в подвале турнирной таблицы. "Зелена-Гура" (8-7) прочно закрепилась в зоне плей-офф.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
КОВИД не так страшен: Гейтс прогнозирует гораздо большую беду
Игорь Суркис: «Неудачной была покупка Андре за 9 млн»
Новые маски убивают 99,9% бактерий и вирусов за час: подробно
Впервые за 70 лет: в США смертельную инъекцию сделают женщине