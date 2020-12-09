09.12.2020, 15:25

СЕГОДНЯ: Чемпион Эстонии принимает белорусов. Будет ли первая победа?

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BC Kalev Cramo vs Minski Tsmoki 08.04.2018
BC Kalev Cramo vs Minski TsmokiFoto: Hendrik Osula

После месячного перерыва очередной поединок в Единой лиге ВТБ проведет таллиннский "Калев/Крамо". На своей площадке эстонский клуб принимает белорусский "Цмоки" (начало в 19:00).

"Калев/Крамо" проиграл в этом сезоне все 4 проведенных матча и замыкает турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.

"Цмоки" выиграли стартовый поединок у красноярского "Енисея", но затем потерпели 4 поражения подряд, расположившись на 11-м месте.

Прогнозировать результат поединка очень сложно, поскольку игра калевцев крайне нестабильна: сначала они побеждают с разницей 64 очка в эстонско-латвийской лиге тартусцев, а спустя пару дней со скандалом проигрывают в Пярну.

Накануне матча с белорусским клубом чемпион Эстонии получил подкрепление - вернулся домой начинавший сезон в Испании форвард Янари Йыэсаар, присоединился к команде и один американский легионер.

Поединок аутсайдеров Единой лиги ВТБ пройдет в калевском спортхолле - количество зрителей на матче ограничено.

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