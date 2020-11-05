СЕГОДНЯ: Чемпион Эстонии принимает "Астану". Будет ли первая победа?

Поединок пройдет в Saku Suurhall. Матч открыт для публики, но количество зрительских мест ограничено.

Соперники соседствуют в нижней части турнирной таблицы. В нынешнем сезоне "Астана" одержала одну победу в пяти проведенных матчах. У калевцев три поражения, в том числе одно техническое 0:20 за неявку на гостевой поединок с краснодарским "Локомотивом".

В прошлом сезоне "Калев/Крамо" дважды победил в регулярном чемпионате казахстанский клуб.