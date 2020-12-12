СЕГОДНЯ: Чемпион Эстонии отправился в Россию. Возможно ли чудо?

В минувшую среду калевцы открыли счет победам в турнире и не прочь развить свой успех. Однако соперник у эстонского клуба очень серьезный. В нынешнем сезоне УНИКС выступает, правда, не очень стабильно, но по личным встречам с эстонским клубом он имеет значительное превосходство.

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