12.12.2020, 14:35

СЕГОДНЯ: Чемпион Эстонии отправился в Россию. Возможно ли чудо?

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BC Kalev/Cramo- BC kaasani Unics
BC Kalev/Cramo- BC UnicsFoto: STANISLAV MOSHKOV, Õhtuleht

Баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" очередной матч Единой лиги ВТБ проведут в гостях против казанского клуба УНИКС (начало в 17:00).

В минувшую среду калевцы открыли счет победам в турнире и не прочь развить свой успех. Однако соперник у эстонского клуба очень серьезный. В нынешнем сезоне УНИКС выступает, правда, не очень стабильно, но по личным встречам с эстонским клубом он имеет значительное превосходство.

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