12.01.2021, 14:01

СЕГОДНЯ: "Барселона" сыграет в Мытищах. Кто победит?


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СЕГОДНЯ: "Барселона" сыграет в Мытищах. Кто победит?
Barcelona vs Khimki epa

Программу очередного тура баскетбольной Евролиги открывает поединок в подмосковных Мытищах, где "Химки" будут принимать испанскую "Барселону" (начало в 19:00).

Соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы. "Химки" прочно застолбили за собой последнее место (2 выигранных матча и 16 поражений). "Барселона" (12-6) занимает второе место, пропустив вперед только ЦСКА.

Поединок первого круга завершился победой "Барселоны" - 87:74. Перед ответным матчем соперники испытывают некоторые кадровые проблемы.

Оба клуба возглавляют знаменитые литовские баскетболисты Римас Куртинайтис ("Химки") и Шарунас Ясикявичюс ("Барселона").

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