СЕГОДНЯ: 10 поражений подряд? "Жальгирис" близок к антирекорду

"Жальгирис" проиграл в Евролиге 9 матчей подряд. Если литовцы потерпят поражение и в Мюнхене, то они повторят свой антирекорд.

Занимающий предпоследнее место петербургский "Зенит" принимает дома сербскую "Црвену Звезду" (19:00).

Накануне ЦСКА в непростом поединке одолел на своей площадке итальянский "Милан" - 78:75, а подмосковные "Химки" проиграли в гостях французскому "Виллербану" - 88:92.