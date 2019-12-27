27.12.2019, 15:35
СЕГОДНЯ: 10 поражений подряд? "Жальгирис" близок к антирекорду
В 16-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги аутсайдер первенства литовский "Жальгирис" сыграет в гостях с германской "Баварией" (начало в 21:30).
В 16-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги аутсайдер первенства литовский "Жальгирис" сыграет в гостях с германской "Баварией" (начало в 21:30).
"Жальгирис" проиграл в Евролиге 9 матчей подряд. Если литовцы потерпят поражение и в Мюнхене, то они повторят свой антирекорд.
Занимающий предпоследнее место петербургский "Зенит" принимает дома сербскую "Црвену Звезду" (19:00).
Накануне ЦСКА в непростом поединке одолел на своей площадке итальянский "Милан" - 78:75, а подмосковные "Химки" проиграли в гостях французскому "Виллербану" - 88:92.
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