Сборная России назвала состав на матчи в Таллинне

Россияне приедут в эстонскую столицу 24 ноября автобусом из Санкт-Петербурга, где они проводят краткосрочный тренировочный сбор.

В составе 13 игроков, но ведущих баскетболистов ЦСКА, "Зенита" и "Химок" в нем нет, поскольку эти клубы проведут очередные матчи регулярного чемпионата Евролиги.

28 ноября Россия сыграет с Эстонией, а 30 ноября - с Италией. В финальный турнир чемпионата Европы из В-группы выйдут две лучшие команды. Итальянцы гарантировали себе это право, как одни из хозяев Евробаскета.

Состав сборной России на матчи в Таллинне:

Защитники:

Евгений Бабурин (Нижний Новгород, 189 см)

Максим Григорьев (Парма, 196 см)

Михаил Кулагин (Енисей, 191 см)

Григорий Мотовилов (Локомотив-Кубань, 191 см)

Иван Стребков (Нижний Новгород, 190 см)

Форварды

Павел Антипов (УНИКС, 203 см)

Никита Балашов (Восток, 207 cm)

Евгений Валиев (без клуба, 205 см)

Андрей Воронцевич (без клуба, 207 см)

Станислав Ильницкий (Локомотив-Кубань, 200 см)

Андрей Лопатин (ЦСКА, 208 см)

Владислав (Трушкин (Зенит, 201 cm)

Центровой

Владимир Ивлев (Парма, 207 см)