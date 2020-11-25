Сборная России 8 часов добиралась на автобусе до Таллинна

Значительную часть времени - 3 часа - автобус российской делегации простоял на пограничных пунктах в Ивангороде и Нарве.

"Пандемия убрала очереди с пропускных пунктов, но усилила контроль со стороны сотрудников пограничных и таможенных служб", - сообщает официальный сайт РФБ.

В Таллинне россияне 28 ноября сыграют с Эстонией, а 30 ноября - с Италией. Сборная Эстонии, помимо поединка с россиянами, сразится на родном паркете также с Северной Македонией.

На матчи отборочного турнира чемпионата Европы, которые пройдут в Saku Suurhall, допускаются только 250 зрителей.

В финальный турнир чемпионата Европы из В-группы выйдут две лучшие команды. Итальянцы гарантировали себе это право, как одни из хозяев Евробаскета-2022.