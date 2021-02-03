03.02.2021, 09:05
Сборная Эстонии сыграет с Россией. Возможно ли чудо?
Заключительные матчи квалификации женского чемпионата Европы сборная Эстонии сыграет в Оренбурге с Россией (4 февраля) и Боснией и Герцеговиной (6 февраля).
Заключительные матчи квалификации женского чемпионата Европы сборная Эстонии сыграет в Оренбурге с Россией (4 февраля) и Боснией и Герцеговиной (6 февраля).
Первая встреча эстонских баскетболисток с россиянками состоялась еще до пандемии. Тот поединок в Таллинне наши девушки проиграли - 66:96.
Россиянки и боснийки лидируют в отборочном турнире. Сборная Эстонии занимает последнее место в группе, проиграв все четыре проведенных матча.
Финальный турнир женского чемпионата Европы по баскетболу пройдет во второй половине июня в Испании и Франции.
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