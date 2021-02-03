03.02.2021, 09:05

Сборная Эстонии сыграет с Россией. Возможно ли чудо?


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Naiste korvpall, Eesti vs Venemaa
Naiste korvpall, Eesti vs VenemaaFoto: Ilmar Saabas

Заключительные матчи квалификации женского чемпионата Европы сборная Эстонии сыграет в Оренбурге с Россией (4 февраля) и Боснией и Герцеговиной (6 февраля).

Первая встреча эстонских баскетболисток с россиянками состоялась еще до пандемии. Тот поединок в Таллинне наши девушки проиграли - 66:96.

Россиянки и боснийки лидируют в отборочном турнире. Сборная Эстонии занимает последнее место в группе, проиграв все четыре проведенных матча.

Финальный турнир женского чемпионата Европы по баскетболу пройдет во второй половине июня в Испании и Франции.

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