Сборная Эстонии сыграет с Россией. Возможно ли чудо?

Первая встреча эстонских баскетболисток с россиянками состоялась еще до пандемии. Тот поединок в Таллинне наши девушки проиграли - 66:96.

Россиянки и боснийки лидируют в отборочном турнире. Сборная Эстонии занимает последнее место в группе, проиграв все четыре проведенных матча.

Финальный турнир женского чемпионата Европы по баскетболу пройдет во второй половине июня в Испании и Франции.