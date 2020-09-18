Сборная Эстонии сыграет с Россией в Таллинне без зрителей

Отборочный турнир чемпионата Европы стартовал минувшей зимой. Сборная Эстонии победила в гостях Северную Македонию и проиграла дома итальянцам.

В конце ноября эстонским баскетболистам предстоит провести два матча в Таллинне с Россией и Северной Македонией. В феврале сборная Эстонии завершит отборочный турнир поединками в Италии и России.

Из группы, в которой выступает эстонская команда, в финальный турнир чемпионата Европы, помимо организаторов Евробаскета итальянцев, выйдут две лучшие команды.

Финальный турнир чемпионата Европы из-за пандемии коронавируса перенесен на сентябрь 2022 года. В нем будут принимать 24 команды. Чемпионат Европы пройдет на баскетбольных аренах Италии, Чехии, Грузии и Германии.