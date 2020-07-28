Сборная Эстонии сыграет два матча в Финляндии. Трансляция на Delfi TV
29-30 июля баскетболисты сборной Эстонии проведут два контрольных матча в Финляндии. Прямая трансляция игр на Delfi TV (начало в 19:00).
29-30 июля баскетболисты сборной Эстонии проведут два контрольных матча в Финляндии. Прямая трансляция игр на Delfi TV (начало в 19:00).
По сравнению с турниром "Балтийская цепь", в котором сборная Эстонии поочередно победила Литву и Латвию, в составе произошли некоторые изменения.
По личным причинам остался дома 28-летний защитник Райн Вейдеман. е сыграет в Финляндии и травмироващий ногу 29-летний форвард Кристьян Китсинг.
Сборная Финляндии в последнее десятилетие регулярно пробивалась в финальный турнир чемпионата Европы, однако выше 9-го места подняться ей не удавалось.
В товарищеских поединках с эстонской дружиной наставник финнов Хенрик Деттманн решил проверить большую группу новичков - в команду приглашены сразу 5 дебютантов.
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