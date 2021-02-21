21.02.2021, 18:59

Сборная Эстонии по баскетболу проиграла России. Шансы получить путевку на ЧЕ остаются


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Сборная Эстонии по баскетболу проиграла России. Шансы получить путевку на ЧЕ остаются
FIBA

В воскресенье, 21 февраля, в Перми сборная Эстонии по баскетболу в матче отборочного турнира чемпионата Европы проиграла сборной России — 52:75, пишет rus.err.

В другом поединке группы команда Северной Македонии обыграла Италию (87:78) и продолжает биться с Эстонией за третью путевку из группы на Евробаскет.

Судьба путевки решится в понедельник, 22 февраля, когда команды проведут в Перми очный поединок. Сборная Эстонии может и проиграть македонцам, но не больше чем с разницей в восемь очков.

Россия и Италия уже гарантировали себе участие в Евробаскете.

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