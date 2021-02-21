Сборная Эстонии по баскетболу проиграла России. Шансы получить путевку на ЧЕ остаются

В другом поединке группы команда Северной Македонии обыграла Италию (87:78) и продолжает биться с Эстонией за третью путевку из группы на Евробаскет.

Судьба путевки решится в понедельник, 22 февраля, когда команды проведут в Перми очный поединок. Сборная Эстонии может и проиграть македонцам, но не больше чем с разницей в восемь очков, отмечает rus.err.

Россия и Италия уже гарантировали себе участие в Евробаскете.