18.02.2020, 19:25
Сборная Эстонии начинает отборочный турнир чемпионата Европы
Баскетболисты сборной Эстонии начинают отборочный турнир чемпионата Европы под руководством финского тренера Юкки Тояала.
Баскетболисты сборной Эстонии начинают отборочный турнир чемпионата Европы под руководством финского тренера Юкки Тояала.
20 февраля эстонская команда проведет поединок в гостях с Северной Македонией, а 23 февраля будет принимать дома двукратного чемпиона Европы Италию. На групповом этапе сборная Эстонии также сыграет с россиянами.
Отборочный турнир чемпионата Европы завершится в феврале будущего года. Право выступления на Евробаскете-2021 получат три лучшие команды из группы.
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