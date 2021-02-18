Сборная Эстонии начинает отборочный мини-тур в России
Баскетболисты сборной Эстонии прибыли в Пермь, где проведут заключительные три матча отборочного турнира чемпионата Европы.
Баскетболисты сборной Эстонии прибыли в Пермь, где проведут заключительные три матча отборочного турнира чемпионата Европы.
19 февраля эстонская команда сыграет с Италией, 21 февраля ее ждет поединок с Россией, а 22 февраля нашим баскетболистам предстоит сыграть важнейший поединок с Северной Македонией.
Напомним, что в финальный турнир Евробаскета-2022 по итогам группового турнира выйдут Италия, как один из организаторов чемпионата Европы, и две лучшие команды.
Основной конкурент сборной Эстонии в борьбе за путевку на Евробаскет - Северная Македония, которая в Перми проведет 4 матча за 5 дней. В своем первом матче македонцы уступили Италии - 84:92 (43:41).
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