Сборная Эстонии начинает отборочный мини-тур в России

19 февраля эстонская команда сыграет с Италией, 21 февраля ее ждет поединок с Россией, а 22 февраля нашим баскетболистам предстоит сыграть важнейший поединок с Северной Македонией.

Напомним, что в финальный турнир Евробаскета-2022 по итогам группового турнира выйдут Италия, как один из организаторов чемпионата Европы, и две лучшие команды.

Основной конкурент сборной Эстонии в борьбе за путевку на Евробаскет - Северная Македония, которая в Перми проведет 4 матча за 5 дней. В своем первом матче македонцы уступили Италии - 84:92 (43:41).