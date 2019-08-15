Российский миллиардер продает в США клуб за рекордную сумму

Сообщается, что сделка близка к завершению, а о смене владельца клуба будет объявлено до конца текущей недели. Общая сумма сделки должна составить 2,35 миллиарда долларов и станет рекордной для спортивных клубов.

В апреле прошлого года Прохоров продал Цаю 49 процентов акций команды за 1 млрд долларов. Согласно условиям сделки, китаец имеет право выкупить оставшийся 51 процент за 1,35 млрд и намерен воспользоваться этой опцией.

Рекордной сделкой в истории спортивной индустрии пока является покупка Дэвидом Теппером за 2,2 млрд долларов клуба НФЛ "Каролина". Такую же сумму Тильман Фертитт уплатил за команду НБА "Хьюстон".

Прохоров в 2009 году купил за 223 млн долларов 80 процентов акций клуба НБА, когда он еще назывался "Нью-Джерси Нетс". В апреле 2012 года команда переехала на новую арену "Барклайс-центр" в Бруклине, в связи с чем клуб сменила название и эмблему. Позднее Прохоров выкупил оставшиеся 20 процентов акций команды и стал ее единоличным владельцем.