"Ребенка я воспитывал один". Ветеран "Калева" и сборной СССР о семейной жизни

Эту пару называли одной из самых красивых в истории советского спорта. Он - чемпион Европы и мира по баскетболу, она - многократная победительница чемпионатов Европы и мира по художественной гимнастике. Их свадьбу в 1986 году обсуждала вся спортивная тусовка. Однако брак с астраханской березкой был недолгим. И Энден стал воспитывать 4-летнего сына Энтони один.

Гимнастка не проявляла интерес к сыну

"У его мамы не было особо интереса, поэтому мы даже не обсуждали вопрос, с кем останется ребенок. Все получилось само собой. Сыном и до развода в основном занимался я", - сказал Энден.

"Мне хватало времени на все. И стирал, и готовил. По выходным делал руками тесто и пек булочки с корицей. Утром работал — преподавал физкультуру в школе. Потом тренировал — в один год сразу две команды, мужскую и женскую. Вечером забирал сына из садика и несколько часов проводил с ним в зале".

В бизнесе важен партнер

В интервью "Матч ТВ" прославленный баскетболист рассказал также о бизнес-проектах, в которых он принимал участие.

"С финном создали в Эстонии оптовую базу, но через четыре года разошлись. С партнерами везло не всегда. Лет семь назад открыл в Таллинне пирожковую, о чем давно мечтал, — но не с теми людьми… Еще два года занимался компанией по переработке мусора — тоже полезный опыт".

Полный текст интервью Хейно Эндена можно прочитать ЗДЕСЬ.