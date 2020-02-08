Пярнуский "Садам" шокировал латвийский ВЭФ!

"Победа над лидером - для нас большое достижение. Это была чисто командная победа - все игроки, которые выходили на площадку, внесли свой вклад в этот успех, - отметил наставник пярнусцев Хейко Раннула. - Помогло нам и то, что ВЭФ допускал много фолов, за которые мы заработали много штрафных бросков".

ВЭФ потерпел лишь второе поражение в нынешнем сезоне. Благодаря победе над лидером, "Садам" вошел в зону плей-офф, поднявшись на 8-е место в турнирной таблице.

Лидирует в турнире латвийский "Огре" (21-1). Лучший представитель эстонского баскетбола таллиннский "Калев/Крамо" (20-3) на третьем месте.