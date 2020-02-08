Пярнуский "Садам" шокировал латвийский ВЭФ!
В эстонско-латвийской баскетбольной лиге сенсационный результат зафиксирован в Пярну, где "Садам" обыграл на своей площадке одного из лидеров турнира рижский ВЭФ - 79:76 (41:38).
В эстонско-латвийской баскетбольной лиге сенсационный результат зафиксирован в Пярну, где "Садам" обыграл на своей площадке одного из лидеров турнира рижский ВЭФ - 79:76 (41:38).
"Победа над лидером - для нас большое достижение. Это была чисто командная победа - все игроки, которые выходили на площадку, внесли свой вклад в этот успех, - отметил наставник пярнусцев Хейко Раннула. - Помогло нам и то, что ВЭФ допускал много фолов, за которые мы заработали много штрафных бросков".
ВЭФ потерпел лишь второе поражение в нынешнем сезоне. Благодаря победе над лидером, "Садам" вошел в зону плей-офф, поднявшись на 8-е место в турнирной таблице.
Лидирует в турнире латвийский "Огре" (21-1). Лучший представитель эстонского баскетбола таллиннский "Калев/Крамо" (20-3) на третьем месте.
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