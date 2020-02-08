08.02.2020, 20:15

Пярнуский "Садам" шокировал латвийский ВЭФ!


EST 2
TalTech - Pärnu Sadam
Pärnu Sadam tähistamas pronksmedalite võitmist.Foto: Madis Veltman

В эстонско-латвийской баскетбольной лиге сенсационный результат зафиксирован в Пярну, где "Садам" обыграл на своей площадке одного из лидеров турнира рижский ВЭФ - 79:76 (41:38).

"Победа над лидером - для нас большое достижение. Это была чисто командная победа - все игроки, которые выходили на площадку, внесли свой вклад в этот успех, - отметил наставник пярнусцев Хейко Раннула. - Помогло нам и то, что ВЭФ допускал много фолов, за которые мы заработали много штрафных бросков".

ВЭФ потерпел лишь второе поражение в нынешнем сезоне. Благодаря победе над лидером, "Садам" вошел в зону плей-офф, поднявшись на 8-е место в турнирной таблице.

Лидирует в турнире латвийский "Огре" (21-1). Лучший представитель эстонского баскетбола таллиннский "Калев/Крамо" (20-3) на третьем месте.

Читайте также: