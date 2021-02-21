Пузыри против вируса. RusDelfi узнал, как сборная Эстонии играла в Перми против России

В эпоху пандемии спортивные организации вынуждены много думать о том, как провести соревнования. А когда речь идет о международных турнирах, приходится размышлять еще серьезнее. Ограничения в разных странах разные.

На то, чтобы все состыковать и привести к одному знаменателю, уходит немало времени и усилий. Футбольная Лига Чемпионов после зимней паузы движение, как известно, начала, но со скрипом. Ряд игр пришлось провести не только без зрителей, но еще и на нейтральных полях. А прошлый турнир доигрывали в так называемом ”пузыре”. Команды, оставшиеся в гонке за титул, собрались в Лиссабоне. И там определили лучший клуб Европы. Ранее к такой же схеме стали прибегать заокеанские лиги. НХЛ и НБА тоже решили, что ”надувательство пузырей” это лучше, чем простой и потеря спонсорских денег.

Европейский баскетбол из-за коронавирусных реалий на год перенес чемпионат Европы. Он должен был пройти нынешней осенью. Коллеги-футболисты проделали то же самое со своим континентальным турниром. Сдвинули юбилейный Евро-2020 на 2021-й год. Но, так или иначе, все сейчас ищут варианты, при которых процесс можно возобновить. Пузыри организовали и европейские чиновники от баскетбола. Компактные блиц-турниры провели Польша, Литва, Латвия, Турция, Черногория, Грузия, Украина и Россия. Последняя приняла четыре команды группы B. Cеверная Македония, Италия и Эстония приехали в Пермь, где их ждали хозяева.

Venemaa Eesti korvpall Foto: Oleg Romanov

В России сейчас также есть масса ограничений, связанных с распространением нового типа коронавируса. Но ситуация во всех регионах разная. И ограничительные меры также в каждом регионе свои. Введение и их отмену отдали на откуп местным региональным штабам. Перед началом баскетбольных матчей в Перми разрешили наполнять стадион на 50%. Это произошло впервые с начала пандемии и последовавших затем ограничений. А половина зала во дворе спорта ”Молот” — это уже серьезная поддержка для российской сборной. На стадионе в Перми подопечные Сергея Базаревича выступают очень успешно.

Вот и на этот раз, болельщик свое дело сделал. Несмотря на все ограничения и крепкий мороз (в Перми на этой неделе ”-20 днем” и ”-30” ночью), на стадион любитель баскетбола пришел. И людей можно понять. Зрелищ в последнее время не очень много. Из-за коронавируса часть состязаний вообще некоторое время проходила без зрителей. А тут — сразу полстадиона. На входе каждого болельщика встречали контролеры с термометрами. На стадионе установлены санитайзеры. Каждый волонтер вооружился запасом одноразовых масок. К зрителям, которые забывали о необходимости соблюдения противоэпидемических мер, тут же подходили стюарды. Они напоминали, что маска должна закрывать и рот, и нос, раз уж человек его сунул на баскетбол. В фойе — обширная развлекательная программа.