Пузыри против вируса. RusDelfi узнал, как сборная Эстонии играла в Перми против России

Корреспондент RusDelfi побывал в пермском дворце спорта "Молот" и стал свидетелем поражения сборной Эстонии от России, а также антикарантинных мер, предпринятых организаторами отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу.
В эпоху пандемии спортивные организации вынуждены много думать о том, как провести соревнования. А когда речь идет о международных турнирах, приходится размышлять еще серьезнее. Ограничения в разных странах разные.
На то, чтобы все состыковать и привести к одному знаменателю, уходит немало времени и усилий. Футбольная Лига Чемпионов после зимней паузы движение, как известно, начала, но со скрипом. Ряд игр пришлось провести не только без зрителей, но еще и на нейтральных полях. А прошлый турнир доигрывали в так называемом ”пузыре”. Команды, оставшиеся в гонке за титул, собрались в Лиссабоне. И там определили лучший клуб Европы. Ранее к такой же схеме стали прибегать заокеанские лиги. НХЛ и НБА тоже решили, что ”надувательство пузырей” это лучше, чем простой и потеря спонсорских денег.
Европейский баскетбол из-за коронавирусных реалий на год перенес чемпионат Европы. Он должен был пройти нынешней осенью. Коллеги-футболисты проделали то же самое со своим континентальным турниром. Сдвинули юбилейный Евро-2020 на 2021-й год. Но, так или иначе, все сейчас ищут варианты, при которых процесс можно возобновить. Пузыри организовали и европейские чиновники от баскетбола. Компактные блиц-турниры провели Польша, Литва, Латвия, Турция, Черногория, Грузия, Украина и Россия. Последняя приняла четыре команды группы B. Cеверная Македония, Италия и Эстония приехали в Пермь, где их ждали хозяева.
В России сейчас также есть масса ограничений, связанных с распространением нового типа коронавируса. Но ситуация во всех регионах разная. И ограничительные меры также в каждом регионе свои. Введение и их отмену отдали на откуп местным региональным штабам. Перед началом баскетбольных матчей в Перми разрешили наполнять стадион на 50%. Это произошло впервые с начала пандемии и последовавших затем ограничений. А половина зала во дворе спорта ”Молот” — это уже серьезная поддержка для российской сборной. На стадионе в Перми подопечные Сергея Базаревича выступают очень успешно.
Вот и на этот раз, болельщик свое дело сделал. Несмотря на все ограничения и крепкий мороз (в Перми на этой неделе ”-20 днем” и ”-30” ночью), на стадион любитель баскетбола пришел. И людей можно понять. Зрелищ в последнее время не очень много. Из-за коронавируса часть состязаний вообще некоторое время проходила без зрителей. А тут — сразу полстадиона. На входе каждого болельщика встречали контролеры с термометрами. На стадионе установлены санитайзеры. Каждый волонтер вооружился запасом одноразовых масок. К зрителям, которые забывали о необходимости соблюдения противоэпидемических мер, тут же подходили стюарды. Они напоминали, что маска должна закрывать и рот, и нос, раз уж человек его сунул на баскетбол. В фойе — обширная развлекательная программа.
Точки с едой и напитками трудились вовсю. В общем, люди проводили досуг так, как привыкли это делать на спортивных событиях до всяческих ограничений и запретов. Эстония в стартовом матче блиц-турнира встретилась с Италией. Прибавив в концовке, команде удалось перевести игру в овертайм, а там еще и добиться победы. Россия, обыграв Северную Македонию, обеспечила себе путевку на Евро. Поэтому в игре с хозяевами паркета подопечным Юкки Тойяла можно было рассчитывать на положительный результат. Естественно, при благоприятном раскладе, недонастрое российской команды и ее экспериментах с составом. Главный тренер Сергей Базаревич дал понять, что в Перми намерен проверить ближайший резерв.
Впрочем, это, как выяснилось, сильно на ход игры не повлияло. На равных с соперником Эстонии удалось держаться первую половину встречи. К большому перерыву отставание составило ”-6”. А вот в третьей и, особенно, четвертой четвертях выдержать предложенный темп не удалось. Молодая банда Сергея Базаревича начала методично наращивать отрыв. И к финалу ушла далеко вперед — 75:52. Однако один из лидеров россиян — Андрей Воронцевич — в интервью "Р-Спорт" все равно хвалил гостей:
- Эстонцы начали здорово, с первых минут играя жестко в защите, заставляя нас терять мяч. Но благодаря нашему желанию во второй половине показали хороший баскетбол, здорово двигали мяч, находили открытые броски, играли с хорошей энергией.
Но пребывание в Перми для сборной Эстонии еще не завершилось. В понедельник, 22 февраля состоится последний матч в группе B. Соперником будет Северная Македония. А после — пузырь с оранжевым оттенком в Перми лопнет. Баскетбол пойдет своей дорогой, коронавирус — своей. Равно как и сборная Эстонии. А вот куда будет вести этот путь — покажет игра с македонцами. Шансы на Евро еще есть.
Группа B
Россия — Эстония 75:52 (17:15, 16:12, 20:18, 22:7)
21 февраля, 18.00, ”УДС Молот”
Северная Македония — Италия 87:78 (20:30, 21:22, 26:13, 20:13)
21 февраля, 15.00, ”УДС Молот”
Положение команд: Италия — 4-2, Россия — 4-2, Эстония — 2-3, Северная Македония — 1-4.
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