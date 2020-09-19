19.09.2020, 13:25
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Установят ли в Эстонии рекорд для "Книги Гиннесса"?
Баскетбольный союз призывает отметить 100-летний юбилей эстонского баскетбола установлением мирового рекорда для "Книги Гиннесса" - совершить 19 сентября не менее 100 000 бросков.
Для установления рекордного достижения задействованы по всей стране 71 уличная площадка. Выбрать подходящее место для бросков можно ЗДЕСЬ.
На каждой площадке броски фиксирует судья. Эстоноземельцы очень активно принимают участие в мероприятии. На 13:15 было совершено свыше 50 000 бросков.
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