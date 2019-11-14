14.11.2019, 21:00
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Сборная Эстонии начинает отборочный цикл чемпионата Европы
В первом матче отборочного турнира женского чемпионата Европы по баскетболу сборная Эстонии сыграет в гостях с Швейцарией (начало в 21:00).
В первом матче отборочного турнира женского чемпионата Европы по баскетболу сборная Эстонии сыграет в гостях с Швейцарией (начало в 21:00).
Ранее соперницы уже встречались между собой в квалификации чемпионата Европы. В 2012 году швейцарки выиграли оба поединка - 62:58 и 68:63.
В параллельном поединке Россия проэкзаменует дома Боснию и Герцеговину.
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