ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Эстония против Финляндии. Катастрофа в дебюте матча

Баскетболисты сборной Эстонии проводято в гостях товарищеский матч с Финляндией. Первую четверть эстонская команда проиграла со счетом 16:33. Прямая трансляция на Delfi TV (начало в 19:00).
По сравнению с турниром "Балтийская цепь", в котором сборная Эстонии поочередно победила Литву и Латвию, в составе произошли некоторые изменения.
По личным причинам остался дома 28-летний защитник Райн Вейдеман. е сыграет в Финляндии из-за травмы ноги 29-летний форвард Кристьян Китсинг.
Сборная Финляндии в последнее десятилетие регулярно пробивалась в финальный турнир чемпионата Европы, однако выше 9-го места подняться ей не удавалось.
В товарищеских поединках с эстонской дружиной наставник финнов Хенрик Деттманн решил проверить большую группу новичков - в команду приглашены сразу 5 дебютантов.
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