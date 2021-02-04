ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Чемпионат Европы Россия - Эстония

В предпоследнем матче квалификации женского чемпионата Европы по баскетболу сборная Эстонии сыграет в Оренбурге с Россией (начало в 16:30).
Первая встреча эстонских баскетболисток с россиянками состоялась еще до пандемии. Тот поединок в Таллинне наши девушки проиграли - 66:96.
Россиянки и боснийки лидируют в отборочном турнире. Сборная Эстонии занимает последнее место в группе, проиграв все четыре проведенных матча.
Финальный турнир женского чемпионата Европы по баскетболу пройдет во второй половине июня в Испании и Франции.
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