04.02.2021, 16:20

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Чемпионат Европы Россия - Эстония

 (1)
EST
Naiste korvpall, Eesti vs Venemaa
Naiste korvpall, Eesti vs VenemaaFoto: Ilmar Saabas

В предпоследнем матче квалификации женского чемпионата Европы по баскетболу сборная Эстонии сыграет в Оренбурге с Россией (начало в 16:30).

Первая встреча эстонских баскетболисток с россиянками состоялась еще до пандемии. Тот поединок в Таллинне наши девушки проиграли - 66:96.

Россиянки и боснийки лидируют в отборочном турнире. Сборная Эстонии занимает последнее место в группе, проиграв все четыре проведенных матча.

Финальный турнир женского чемпионата Европы по баскетболу пройдет во второй половине июня в Испании и Франции.

Читайте также: