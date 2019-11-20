20.11.2019, 18:55

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Чемпион Эстонии встречается с лидером ПАФ-лиги


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В поединке чемпионата эстонско-латвийской баскетбольной лиги таллиннский "Калев/Крамо" принимает лидера турнира "Огре" (начало в 19:00).

Калевцы выиграли в ПАФ-лиге 7 матчей и потерпели одно поражение от "Юрмалы". "Огре" выиграл все 9 проведенных матчей.

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