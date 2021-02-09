Президент ЦСКА о поражении эстонскому клубу: "Это позорный и ужасный день"

За полторы недели ЦСКА потерпел 4 поражения подряд. В последнем матче армейский клуб проиграл на своей площадке таллиннскому "Калев/Крамо" со счетом 102:107. Ранее ЦСКА никогда не проигрывал эстонскому клубу в рамках Единой лиги ВТБ.

"Проигрывать дома "Калеву" очень неприятно. Мне сложно понять, как можно пропустить в четвертой четверти 39 очков. Это позорный и ужасный день для клуба", - сказал Ватутин.

По словам президента ЦСКА, на неудачные результаты клуба повлияли травмы ведущих игроков. По этой причине не играют сейчас три легионера - Никола Милутинов, Торнике Шенгелия и Уилл Клайберн. К тому же игроки из-за плотного графика игр не успевают восстанавливаться.

"Всем очевидно, что команда находится в кризисе. Летнее сокращение бюджета привело к тому, что наш состав получился не столь глубоким как обычно, - подчеркнул Ватутин. - Еще в начале сезона я отмечал, что любые травмы будут выбивать нас из колеи. Пока не было повреждений, все работало почти идеально, но сейчас мы потеряли трех очень значимых исполнителей и объективно "просели" по качеству игры и результату".

После матча с "Калевом" действующий чемпион Евролиги понес еще одну кадровую потерю. Лучший снайпер ЦСКА американец Майк Джеймс покинул расположение клуба из-за несчастья в семье. Ранее Джеймс пропустил несколько матчей из-за внутреннего конфликта в клубе.