После тяжелой болезни скончалась звезда эстонского баскетбола

18 лет Лапп была центровой сборной Эстонии и команды ТГУ (Тарту), которая выступала в чемпионате СССР. В 1967 году тартуская баскетболистка была кандидатом в сборную СССР.

Лапп 18 раз становилась чемпионкой Эстонии и 11 раз выигрывала Кубок Эстонии. Она дважды побеждала на чемпионатах мира среди ветеранов.

По окончании спортивной карьеры Лапп много лет руководила Тартуской баскетбольной школой. Самой известной ее ученицей была Мерике Андерсон.