07.12.2019, 14:55

После тяжелой болезни скончалась звезда эстонского баскетбола


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Toomas Kandimaa, SA juhataja Teele Arak, treener Elle Lapp, SA asutajaliige Margus Tsahkna
Toomas Kandimaa, SA juhataja Teele Arak, treener Elle Lapp, SA asutajaliige Margus TsahknaFoto: korvpallikool.ee

На 74-м году жизни после тяжелой болезни скончалась известная эстонская баскетболистка Элле Лапп.

18 лет Лапп была центровой сборной Эстонии и команды ТГУ (Тарту), которая выступала в чемпионате СССР. В 1967 году тартуская баскетболистка была кандидатом в сборную СССР.

Лапп 18 раз становилась чемпионкой Эстонии и 11 раз выигрывала Кубок Эстонии. Она дважды побеждала на чемпионатах мира среди ветеранов.

По окончании спортивной карьеры Лапп много лет руководила Тартуской баскетбольной школой. Самой известной ее ученицей была Мерике Андерсон.

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