После первого матча чемпион Эстонии отказался от услуг легионеров
Чемпион Эстонии по баскетболу таллиннский "Калев/Крамо", сыгравший в минувшие выходные первый официальный поединок в новом сезоне, сообщил о расставании с тремя легионерами.
Чемпион Эстонии по баскетболу таллиннский "Калев/Крамо", сыгравший в минувшие выходные первый официальный поединок в новом сезоне, сообщил о расставании с тремя легионерами.
"Калев/Крамо" покидают американцы Зах Смит и Антино Джексон, а также багамский центровой Дуайт Колеби. Официально озвученная причина расставания - проблемы игроков со здоровьем. Единственным легионером в команде на данный момент является латвиец Айгарс Шкеле.
В первом матче Единой лиги ВТБ "Калев/Крамо" проиграл дома подмосковным "Химкам" - 63:86 (33:43). Никто из покинувших легионеров участия в этом поединке не принимал. Чемпион Эстонии намерен оперативно найти им замену.
2 октября калевцы проведут стартовый поединок в рамках эстонско-латвийской лиги против "Валга-Валка". Следующий матч в Единой лиге ВТБ подопечные Робертса Штельмахерса сыграют 8 октября в гостях с "Нижним Новгородом".
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