После первого матча чемпион Эстонии отказался от услуг легионеров

"Калев/Крамо" покидают американцы Зах Смит и Антино Джексон, а также багамский центровой Дуайт Колеби. Официально озвученная причина расставания - проблемы игроков со здоровьем. Единственным легионером в команде на данный момент является латвиец Айгарс Шкеле.

В первом матче Единой лиги ВТБ "Калев/Крамо" проиграл дома подмосковным "Химкам" - 63:86 (33:43). Никто из покинувших легионеров участия в этом поединке не принимал. Чемпион Эстонии намерен оперативно найти им замену.

2 октября калевцы проведут стартовый поединок в рамках эстонско-латвийской лиги против "Валга-Валка". Следующий матч в Единой лиге ВТБ подопечные Робертса Штельмахерса сыграют 8 октября в гостях с "Нижним Новгородом".