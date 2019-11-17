17.11.2019, 20:15
Поражения не пришлись по душе: российская Суперлига уволила эстонского специалиста
Бывший наставник баскетбольного клуба "Калев/Крамо" Алар Варрак руководил екатеринбургским клубом "Урал", который выступает в Суперлиге (второй по силе дивизион российского баскетбола). Однако из-за поражений клуба с Варраком расторгли рабочие отношения.
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