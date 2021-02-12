Победить ЦСКА и проиграть "Парме". Зигзаги выступления эстонского клуба
В заключительном матче российского турне баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" повторно проиграли в гостях пермской "Парме" - 72:85 (47:32).
В заключительном матче российского турне баскетболисты таллиннского "Калев/Крамо" повторно проиграли в гостях пермской "Парме" - 72:85 (47:32).
Первоначально этот поединок Единой лиги ВТБ должен был состояться в Таллинне еще в начале января, но из-за коронавирусных проблем в составе эстонского клуба его пришлось отложить.
Первую половину поединка калевцы выиграли с перевесом в 15 очков, но после перерыва последовал провал - начало третьей четверти эстонский клуб проиграл со счетом 0:14. Примерно такая же картина наблюдалась на старте заключительной десятиминутки - 0:9. Вторую половину матча "Калев/Крамо" проиграл со счетом 25:53.
Два поражения от "Пармы", которые последовали после сенсационной победы калевцев над ЦСКА, по сути поставили крест на шансах эстонского клуба пробиться в плей-офф Единой лиги ВТБ.
На следующей неделе три матча отборочного турнира чемпионата Европы проведет в Перми сборная Эстонии.
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