Победить ЦСКА и проиграть "Парме". Зигзаги выступления эстонского клуба

Первоначально этот поединок Единой лиги ВТБ должен был состояться в Таллинне еще в начале января, но из-за коронавирусных проблем в составе эстонского клуба его пришлось отложить.

Первую половину поединка калевцы выиграли с перевесом в 15 очков, но после перерыва последовал провал - начало третьей четверти эстонский клуб проиграл со счетом 0:14. Примерно такая же картина наблюдалась на старте заключительной десятиминутки - 0:9. Вторую половину матча "Калев/Крамо" проиграл со счетом 25:53.

Два поражения от "Пармы", которые последовали после сенсационной победы калевцев над ЦСКА, по сути поставили крест на шансах эстонского клуба пробиться в плей-офф Единой лиги ВТБ.

На следующей неделе три матча отборочного турнира чемпионата Европы проведет в Перми сборная Эстонии.