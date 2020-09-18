18.09.2020, 23:05

От Нарвы до Курессааре. Будет ли установлен рекорд для "Книги Гиннесса?


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Ehitajate tee 111 korvpalliväljak
Ehitajate tee 111 korvpalliväljakFoto: Ilmar Saabas

Баскетбольный союз призывает отметить 100-летний юбилей эстонского баскетбола установлением мирового рекорда для "Книги Гиннесса" - совершить 19 сентября не менее 100 000 бросков.

Для установления рекордного достижения будут задействованы по всей стране 71 уличная площадка. Выбрать подходящее место для бросков можно ЗДЕСЬ.

На каждой площадке фиксировать броски будет назначенный судья. Время представления 10:00-18:00.

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