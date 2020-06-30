30.06.2020, 17:40

Олимпийский чемпион Тийт Сокк получил необычное предложение


EST
Korvpall Eesti vs Serbia
Tiit SokkFoto: Jaanus Lensment

Многолетний наставник сборной Эстонии по баскетболу Тийт Сокк принял предложение спортклуба Тартуского университета. Следующие два сезона 55-летний специалист будет работать в качестве ассистента главного тренера баскетбольной команды Тартуского университета.

Родившийся в Тарту Сокк возглавлял сборную Эстонии 8 лет (2009-2017). Ранее чемпион Олимпиады-1988 в составе сборной СССР работал главным тренером в таллинском "Нюбит".

Главным тренером тартуской команды недавно был утвержден Тоомас Кандимаа, сменивший на этом посту Прийта Вене.

Читайте также: