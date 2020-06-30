30.06.2020, 17:40
Олимпийский чемпион Тийт Сокк получил необычное предложение
Многолетний наставник сборной Эстонии по баскетболу Тийт Сокк принял предложение спортклуба Тартуского университета. Следующие два сезона 55-летний специалист будет работать в качестве ассистента главного тренера баскетбольной команды Тартуского университета.
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