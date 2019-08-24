Очень большие потери. Назван состав сборной России на чемпионат мира

В Китай отправились 14 игроков. После двух контрольных матчей с Аргентиной и Испанией в окончательную заявку попадут 12 баскетболистов.

На чемпионате мира российская команда выступит в ослабленном составе. Из-за травм мировое первенство пропустит целая группа ведущих игроков - Алексей Швед, Тимофей Мозгов, Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин и Джоэль Боломбой.

Состав сборной России

Защитники

Евгений Бабурин (Нижний Новгород)

Михаил Кулагин (ЦСКА)

Григорий Мотовилов (Спартак-Приморье)

Александр Платунов (ПАРМА)

Андрей Сопин (МБА)

Виталий Фридзон (Локомотив-Кубань)

Форварды

Семен Антонов (ЦСКА)

Андрей Воронцевич (ЦСКА)

Никита Курбанов (ЦСКА)

Евгений Валиев (Химки)

Сергей Карасев (Химки)

Андрей Зубков (Зенит)

Центровые

Артем Забелин (ПАРМА)

Владимир Ивлев (Локомотив-Кубань)

Чемпионат мира в Китае начнется 31 августа. На групповом турнире россияне сыграют с Нигерией, Кореей и Аргентиной. Борьбу за медали в плей-офф продолжат две лучшие команды из группы.