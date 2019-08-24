Очень большие потери. Назван состав сборной России на чемпионат мира
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич назвал состав для выступления на чемпионате мира.
Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич назвал состав для выступления на чемпионате мира.
В Китай отправились 14 игроков. После двух контрольных матчей с Аргентиной и Испанией в окончательную заявку попадут 12 баскетболистов.
На чемпионате мира российская команда выступит в ослабленном составе. Из-за травм мировое первенство пропустит целая группа ведущих игроков - Алексей Швед, Тимофей Мозгов, Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин и Джоэль Боломбой.
Состав сборной России
Защитники
Евгений Бабурин (Нижний Новгород)
Михаил Кулагин (ЦСКА)
Григорий Мотовилов (Спартак-Приморье)
Александр Платунов (ПАРМА)
Андрей Сопин (МБА)
Виталий Фридзон (Локомотив-Кубань)
Форварды
Семен Антонов (ЦСКА)
Андрей Воронцевич (ЦСКА)
Никита Курбанов (ЦСКА)
Евгений Валиев (Химки)
Сергей Карасев (Химки)
Андрей Зубков (Зенит)
Центровые
Артем Забелин (ПАРМА)
Владимир Ивлев (Локомотив-Кубань)
Чемпионат мира в Китае начнется 31 августа. На групповом турнире россияне сыграют с Нигерией, Кореей и Аргентиной. Борьбу за медали в плей-офф продолжат две лучшие команды из группы.
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