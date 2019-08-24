24.08.2019, 06:05

Очень большие потери. Назван состав сборной России на чемпионат мира


rus.delfi.ee
EST 1
Nikita Kurbanov ja Andrei Vorontsevich
Nikita Kurbanov ja Andrei VorontsevichFoto: Mikhail Aleksandrov/TASS

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич назвал состав для выступления на чемпионате мира.

В Китай отправились 14 игроков. После двух контрольных матчей с Аргентиной и Испанией в окончательную заявку попадут 12 баскетболистов.

На чемпионате мира российская команда выступит в ослабленном составе. Из-за травм мировое первенство пропустит целая группа ведущих игроков - Алексей Швед, Тимофей Мозгов, Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин и Джоэль Боломбой.

Состав сборной России
Защитники
Евгений Бабурин (Нижний Новгород)
Михаил Кулагин (ЦСКА)
Григорий Мотовилов (Спартак-Приморье)
Александр Платунов (ПАРМА)
Андрей Сопин (МБА)
Виталий Фридзон (Локомотив-Кубань)

Форварды
Семен Антонов (ЦСКА)
Андрей Воронцевич (ЦСКА)
Никита Курбанов (ЦСКА)
Евгений Валиев (Химки)
Сергей Карасев (Химки)
Андрей Зубков (Зенит)

Центровые
Артем Забелин (ПАРМА)
Владимир Ивлев (Локомотив-Кубань)

Чемпионат мира в Китае начнется 31 августа. На групповом турнире россияне сыграют с Нигерией, Кореей и Аргентиной. Борьбу за медали в плей-офф продолжат две лучшие команды из группы.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: