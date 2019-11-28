Невероятно! В Единой лиге ВТБ нет ни одного главного тренера из России

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VTB Ühisliiga korvpall Kalev/Cramo - Himki Foto: Priit Simson

Один из аутсайдеров Единой лиги ВТБ саратовский "Автодор" расстался с главным тренером Евгением Пашутиным. Вместо него команду возглавил босниец Предраг Крунич. С уходом Пашутина в Единой лиге ВТБ не осталось ни одного главного тренера из России.