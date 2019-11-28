28.11.2019, 18:15

Невероятно! В Единой лиге ВТБ нет ни одного главного тренера из России


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VTB Ühisliiga korvpall Kalev/Cramo - Himki
VTB Ühisliiga korvpall Kalev/Cramo - HimkiFoto: Priit Simson

Один из аутсайдеров Единой лиги ВТБ саратовский "Автодор" расстался с главным тренером Евгением Пашутиным. Вместо него команду возглавил босниец Предраг Крунич. С уходом Пашутина в Единой лиге ВТБ не осталось ни одного главного тренера из России.

Баскетболисты "Автодора" на старте сезона одержали лишь две победы в семи матчах. Одной из поверженных команд стал чемпион Эстонии "Калев/Крамо".

Главные тренеры команд Единой лиги ВТБ
"Химки" - Римас Куртинайтис (Литва)
ЦСКА — Димитрис Итудис (Греция)
"Локомотив-Кубань" — Богдан Карайчич (Сербия)
"Енисей" — Дражен Анзулович (Хорватия)
УНИКС — Димитрис Прифтис (Греция)
"Зелена-Гура" — Жан Табак (Хорватия)
"Нижний Новгород" — Зоран Лукич (Сербия)
"Астана" — Эмиль Райкович (Македония)
"Калев" — Роберт Штельмахерс (Латвия)
"Зенит" — Жоан Плаза (Испания)
"Автодор" — Предраг Крунич (Босния и Герцеговина)
"Парма" — Казис Максквитис (Литва)
"Цмоки" — Ростислав Вергун (Беларусь)

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