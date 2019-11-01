01.11.2019, 16:20
Не пропустите! Сборная Эстонии сыграет в Таллинне с Россией
Отборочный цикл женского чемпионата Европы по баскетболу сборная Эстонии начнет в ноябре двумя поединками против Швейцарии и России.
Отборочный цикл женского чемпионата Европы по баскетболу сборная Эстонии начнет в ноябре двумя поединками против Швейцарии и России.
Со швейцарками наши девушки сыграют в гостях 14 ноября. Первый поединок на своем паркете эстонские баскетболистки проведут 17 ноября с Россией (матч состоится в спорткомплексе "Талтеха" в Мустамяэ). В групповом турнире выступает также сборная Боснии и Герцеговины.
В финальный турнир чемпионата Европы (он пройдет летом 2021 года в Испании и Франции) выйдет победитель группы. Шанс попасть на континентальное первенство имеет и команда, занявшая второе место.
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