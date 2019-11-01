01.11.2019, 16:20

Не пропустите! Сборная Эстонии сыграет в Таллинне с Россией


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Eesti naiste korvpallikoondis mängus Valgevenega
Eesti naiste korvpallikoondis mängus ValgevenegaFoto: Rauno Volmar

Отборочный цикл женского чемпионата Европы по баскетболу сборная Эстонии начнет в ноябре двумя поединками против Швейцарии и России.

Со швейцарками наши девушки сыграют в гостях 14 ноября. Первый поединок на своем паркете эстонские баскетболистки проведут 17 ноября с Россией (матч состоится в спорткомплексе "Талтеха" в Мустамяэ). В групповом турнире выступает также сборная Боснии и Герцеговины.

В финальный турнир чемпионата Европы (он пройдет летом 2021 года в Испании и Франции) выйдет победитель группы. Шанс попасть на континентальное первенство имеет и команда, занявшая второе место.

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