Назван состав сборной России на матч с Эстонией

К предстоящим матчам готовятся 16 игроков. В состав сборной России вновь приглашен не имеющий клубной прописки 33-летний Андрей Воронцевич. За последний год опытный форвард провел лишь два официальных матча во время ноябрьского мини-турнира в Таллинне.

В первом поединке сборная Эстонии крупно проиграла россиянам на своем паркете со счетом 56:84 (27:41).

Помимо матча с россиянами, эстонские баскетболисты сыграют в Перми еще с Италией (19 февраля) и Северной Македонией (22 февраля).

Состав сборной России

Защитники

Евгений Бабурин (Нижний Новгород 190 см)

Максим Григорьев (Парма 196 см)

Артем Комолов (Нижний Новгород 194см)

Михаил Кулагин (Енисей 191 см)

Григорий Мотовилов (Локомотив-Кубань 191 см)

Иван Стребков (Нижний Новгород 190 см)

Форварды

Семен Антонов (ЦСКА 202 см)

Антон Астапкович (Нижний Новгород 202 см)

Никита Балашов (Восток-65 207 см)

Евгений Валиев (Химки 205 см)

Андрей Воронцевич (без клуба 207 см)

Станислав Ильницкий (Локомотив-Кубань 200 см)

Антон Квитковских (Автодор 203 см)

Павел Савков (Ираурги ESP 200 см)

Центровые

Джоэль Боломбой (ЦСКА 204 см)

Владимир Ивлев (Парма 207 см)

Напомним, что в финальный турнир Евробаскета-2022 по итогам группового турнира выйдут Италия, как один из организаторов чемпионата Европы, и две лучшие команды. Основной конкурент сборной Эстонии в борьбе за путевку на Евробаскет - Северная Македония, которая в Перми проведет 4 матча за 5 дней.