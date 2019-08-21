21.08.2019, 15:35
Молодой талант из ЦСКА продолжит карьеру в эстонском клубе
Занявший в прошлом сезоне предпоследнее 14-е место в эстонско-латвийской баскетбольной лиге "Валга-Валка" в межсезонье серьезно перетряхнул свой состав.
Занявший в прошлом сезоне предпоследнее 14-е место в эстонско-латвийской баскетбольной лиге "Валга-Валка" в межсезонье серьезно перетряхнул свой состав.
Очередным новобранцем валгасцев стал 18-летний центровой юниорской сборной России Филипп Гафуров (рост 209 см). Молодой игрок - воспитанник системы ЦСКА.
В межсезонье в пограничном городе сменился также тренерский штаб. Валгасцев возглавил 33-летний серб Марко Жаркович, последним местом работы которого был аутсайдер эстонско-латвийской лиги "Екабпилс".
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