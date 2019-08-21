Молодой талант из ЦСКА продолжит карьеру в эстонском клубе

Очередным новобранцем валгасцев стал 18-летний центровой юниорской сборной России Филипп Гафуров (рост 209 см). Молодой игрок - воспитанник системы ЦСКА.

В межсезонье в пограничном городе сменился также тренерский штаб. Валгасцев возглавил 33-летний серб Марко Жаркович, последним местом работы которого был аутсайдер эстонско-латвийской лиги "Екабпилс".