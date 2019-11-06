06.11.2019, 12:05
Молодой эстонский талант временно покинул "Жальгирис"
18-летний эстонский талант Керр Крийза, имеющий действующий контракт с каунасским Жальгирисом", до конца сезона будет выступать на правах аренды за баскетбольный клуб "Приенай".
18-летний эстонский талант Керр Крийза, имеющий действующий контракт с каунасским Жальгирисом", до конца сезона будет выступать на правах аренды за баскетбольный клуб "Приенай".
В конце октября Крийза дебютировал в Евролиге, сыграв две минуты в поединке против французского "Виллербанна". Нынешний сезон эстонский легионер начал в дублирующем составе "Жальгириса", который выступает в первой лиге национального первенства.
В чемпионате Литвы "Приенай" занимает пятое место. Лидирует "Жальгирис", выигравший все 8 проведенных матчей.
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