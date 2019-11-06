Молодой эстонский талант временно покинул "Жальгирис"

В конце октября Крийза дебютировал в Евролиге, сыграв две минуты в поединке против французского "Виллербанна". Нынешний сезон эстонский легионер начал в дублирующем составе "Жальгириса", который выступает в первой лиге национального первенства.

В чемпионате Литвы "Приенай" занимает пятое место. Лидирует "Жальгирис", выигравший все 8 проведенных матчей.