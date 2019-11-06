06.11.2019, 12:05

Молодой эстонский талант временно покинул "Жальгирис"


EST
Kerr Kriisa Kaunase Žalgirise duubel meeskonnas
Kerr Kriisa.Foto: Jaanus Lensment

18-летний эстонский талант Керр Крийза, имеющий действующий контракт с каунасским Жальгирисом", до конца сезона будет выступать на правах аренды за баскетбольный клуб "Приенай".

В конце октября Крийза дебютировал в Евролиге, сыграв две минуты в поединке против французского "Виллербанна". Нынешний сезон эстонский легионер начал в дублирующем составе "Жальгириса", который выступает в первой лиге национального первенства.

В чемпионате Литвы "Приенай" занимает пятое место. Лидирует "Жальгирис", выигравший все 8 проведенных матчей.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: