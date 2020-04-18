Молодой эстонский талант покидает "Жальгирис" и уезжает в США

"Из года в год внимательно следил за университетским баскетболом. Понял, что могу и там быть эффективным. Это совершенно другой баскетбол, но для меня это хороший вызов", - приводит слова баскетболиста американский портал ESPN.

Минувший сезон Крийза начинал в дубле "Жальгириса", затем он сыграл за основной состав литовского клуба дебютный поединок в Евролиге, позже перешел в "Приенай", а закончил сезон снова в первой лиге в дубле "Жальгириса".

Молодой эстонский талант из спортивной семьи. Его отец хорошо знаком любителям баскетбола по выступлениям за таллиннский "Калев/Крамо" и сборную Эстонии, мама занималась гимнастикой, а старшая сестра Синдра была чемпионкой Эстонии по фигурному катанию среди юниоров.