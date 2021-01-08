Мартин Мюйрсепп потерял должность главного тренера

50-летний Липс в свое время входил в состав сборной Эстонии и дважды становился чемпионом страны. Его сын Карл Липс играет за "Калев"/ТУ.

Мюйрсепп продолжит работу в калевском клубе в качестве помощника главного тренера. Первый матч под руководством Липса "Калев"/ТУ проведет 13 января против раплаского клуба "Авис/Утилитас".

"Калев"/ТУ очень неудачно выступает в нынешнем сезоне, занимая последнее место в эстонской подгруппе - 3 победы и 13 поражений. Лидерство в ней по-прежнему сохраняет за собой "Калев/Крамо" (9-2), опережающий пярнуский "Садам" (11-3).