Маарду отметит Международный день молодёжи мини-фестивалем: футбол, баскетбол и Street Workout

В турнире по уличному футболу 2 возрастных категории: U15 и 16+

Место: стадион Маардуской гимназии (Ringi 64, Maardu)

Основные правила:

* на поле 2 команды, в каждой 5+1 игрок и до двух сменных игроков

* побеждает команда, кто наберет 10 голов или лучший результат за 10 минут тайма

Регистрация на месте или по ссылке.

Соревнования по Street Workout будут проводиться в трёх дисциплинах: подтягивания, отжимания от пола и отжимания на брусьях.

Соревнования по уличному баскетболу 3х3, будут проводиться в четырех возрастных категориях: U13, U15, U17, 17-26

Место: стадион Маардуской гимназии (Ringi 64, Maardu)

Основные правила баскетбола 3х3:

* играется с одной корзиной на одной половине площадки

* 2 команды, у каждой 3 игрока на площадке и до одного сменного игрока

* время на атаку — 12 секунд

* побеждает команда, которая набирает 21 очко или по результатам игры за 10 минут

Регистрация на месте или по ссылке.

Соревнования по уличным танцам проводятся по двум дисциплинам: хип-хоп начинающие 1v1 и хип-хоп в открытой категории 1v1.

Место: Маардуский скейтпарк (Ringi 13, Maardu)

Разогрев: 16.00

Начало баттлов: 17.00

Регистрация на месте или по ссылке.

Подробнее о фестивале можно узнать на страничке Facebook.

В конце фестиваля всех участников ждёт тридцатикилограммовый торт! Мероприятие организовывает молодёжная организация ”Компас” при поддержке Маардуской городской управы.