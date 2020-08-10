Маарду отметит Международный день молодёжи мини-фестивалем: футбол, баскетбол и Street Workout

В турнире по уличному футболу 2 возрастных категории: U15 и 16+
Место: стадион Маардуской гимназии (Ringi 64, Maardu)
Основные правила:
* на поле 2 команды, в каждой 5+1 игрок и до двух сменных игроков
* побеждает команда, кто наберет 10 голов или лучший результат за 10 минут тайма
Регистрация на месте или по ссылке.
Соревнования по Street Workout будут проводиться в трёх дисциплинах: подтягивания, отжимания от пола и отжимания на брусьях.
Соревнования по уличному баскетболу 3х3, будут проводиться в четырех возрастных категориях: U13, U15, U17, 17-26
Место: стадион Маардуской гимназии (Ringi 64, Maardu)
Основные правила баскетбола 3х3:
* играется с одной корзиной на одной половине площадки
* 2 команды, у каждой 3 игрока на площадке и до одного сменного игрока
* время на атаку — 12 секунд
* побеждает команда, которая набирает 21 очко или по результатам игры за 10 минут
Регистрация на месте или по ссылке.
Соревнования по уличным танцам проводятся по двум дисциплинам: хип-хоп начинающие 1v1 и хип-хоп в открытой категории 1v1.
Место: Маардуский скейтпарк (Ringi 13, Maardu)
Разогрев: 16.00
Начало баттлов: 17.00
Регистрация на месте или по ссылке.
Подробнее о фестивале можно узнать на страничке Facebook.
В конце фестиваля всех участников ждёт тридцатикилограммовый торт! Мероприятие организовывает молодёжная организация ”Компас” при поддержке Маардуской городской управы.
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