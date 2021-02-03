Лучший снайпер Евробаскета Швед отказался играть за сборную России

Отсутствие лучшего снайпера Евробаскета-2017 генеральный менеджер сборной России Сергей Панов прокомментировал следующим образом:

"У нас пока понятная ситуация лишь с Алексеем Шведом. Это его личная позиция — он не хочет играть за сборную. Мы с ним поговорили, он себя так в этой ситуации поставил. Будем ждать, он еще парень молодой, надеюсь, осознает, что сборная — важная часть карьеры любого спортсмена".

На финише отборочного турнира сборная России сыграет на родном паркете с Северной Македонией (19 февраля) и Эстонией (21 февраля).

В финальную стадию чемпионата Европы, помимо хозяев турнира итальянцев, выйдут еще две лучшие команды.