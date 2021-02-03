Лучший снайпер Евробаскета Швед отказался играть за сборную России

18-22 февраля в Перми пройдут заключительные матчи отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу. В списке игроков сборной России отсутствует 32-летний защитник Алексей Швед, выступающий в подмосковных "Химках".
Отсутствие лучшего снайпера Евробаскета-2017 генеральный менеджер сборной России Сергей Панов прокомментировал следующим образом:
"У нас пока понятная ситуация лишь с Алексеем Шведом. Это его личная позиция — он не хочет играть за сборную. Мы с ним поговорили, он себя так в этой ситуации поставил. Будем ждать, он еще парень молодой, надеюсь, осознает, что сборная — важная часть карьеры любого спортсмена".
На финише отборочного турнира сборная России сыграет на родном паркете с Северной Македонией (19 февраля) и Эстонией (21 февраля).
В финальную стадию чемпионата Европы, помимо хозяев турнира итальянцев, выйдут еще две лучшие команды.
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