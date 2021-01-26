Лучший снайпер ЦСКА покинет команду в разгар сезона?

ЦСКА улетел в Германию без своего лучшего снайпера Майка Джеймса, набирающего в среднем по 20 очков за матч.

Армейский клуб не комментирует отсутствие американского легионера, зато ряд европейских изданий сообщили, что Джеймс покидает ЦСКА из-за конфликта в команде. Летом прошлого года американец заключил с российским клубом 3-летний контракт.

Недавно у Джеймса умер дедушка. Атакующий защитник хотел проводить его в последний путь, но ЦСКА не отпустил игрока в США. 30-летний баскетболист поругался с главным тренером Димитрисом Итудисом и одноклубниками.

ЦСКА проиграл два последних поединка в Евролиге на своей площадке испанской "Барселоне" (75:88) и турецкому "Фенербахче" (83:89). После этих поражений ЦСКА уступил первую строчку в турнирной таблице "Барселоне".