Легендарный игрок "Калева", ЦСКА и сборной СССР отмечает юбилей

18 апреля один из лучших игроков в истории эстонского баскетбола Яак Липсо отмечает 80-летний юбилей.
Лучшие годы спортивной карьеры Липсо прошли в ЦСКА. Выступая за армейский клуб, он дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов. Эстонский центровой был любимцем Маршала Советского Союза Андрея Гречко.
В составе сборной СССР Липсо выиграл золото чемпионата мира (1967), серебро Олимпиады-1964 в Токио, бронзу Олимпийских игр-1968 в Мехико. Он трижды становился чемпионом Европы (1963, 1965, 1967).
В 1971 году Липсо снялся в детективном художественном фильме "Я - следователь".
По окончании спортивной карьеры Липсо работал тренером, был директором спортхолла "Калев".
В 2006 году прославленный баскетболист был удостоен Государственной премии за дело всей жизни.
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