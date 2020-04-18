Легендарный игрок "Калева", ЦСКА и сборной СССР отмечает юбилей

Лучшие годы спортивной карьеры Липсо прошли в ЦСКА. Выступая за армейский клуб, он дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов. Эстонский центровой был любимцем Маршала Советского Союза Андрея Гречко.

В составе сборной СССР Липсо выиграл золото чемпионата мира (1967), серебро Олимпиады-1964 в Токио, бронзу Олимпийских игр-1968 в Мехико. Он трижды становился чемпионом Европы (1963, 1965, 1967).

В 1971 году Липсо снялся в детективном художественном фильме "Я - следователь".

По окончании спортивной карьеры Липсо работал тренером, был директором спортхолла "Калев".

В 2006 году прославленный баскетболист был удостоен Государственной премии за дело всей жизни.