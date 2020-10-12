Леброн Джеймс признан самым ценным игроком финала НБА

Форвард ”Лос-Анджелес Лейкерс” Леброн Джеймс назван самым ценным игроком финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Основная команда БК ”Зенит” ушла на карантин из-за случаев коронавируса

В ночь на понедельник ”Лейкерс” стали чемпионами НБА, победив в шестом матче финала ”Майами” (106:93).

35-летний Джеймс сделал в шестой игре 28-й трипл-дабл в плей-офф в карьере, по этому показателю он уступает только Мэджику Джонсону (30). Джеймс в четвертый раз признан самым ценным игроком финальной серии, он стал первым баскетболистом в истории, получившим этот приз с тремя разными командами. Чаще MVP признавали только Майкла Джордана — шесть раз.

Джеймс был выбран ”Кливлендом” на драфте НБА 2003 года под общим первым номером. В составе ”Кавальерс” он провел семь сезонов, после чего перешел в ”Майами”, с которым дважды стал чемпионом НБА (2012, 2013) и признавался самым ценным игроком финальной серии и регулярного чемпионата.

В 2014 году Джеймс вернулся в ”Кливленд” и привел клуб к первому в истории чемпионству — в 2016 году ”Кавальерс” в финале победили ”Голден Стэйт”. Летом 2018 года он подписал четырехлетний контракт с ”Лейкерс”.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про СПОРТ ЗДЕСЬ.