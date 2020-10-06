Коронавирус в российском клубе отменил игру Кубка Эстонии

Накануне калевцы проводили в гостях поединок Единой лиги ВТБ с подмосковными "Химками". В составе российского клуба перед этой игрой были зафиксированы три случая заражения коронавирусом. Чтобы минимизировать риск распространения опасной инфекции, Баскетбольный союз решил перенести ответную игру Кубка Эстонии с участием "Калев/Крамо".

Первый поединок соперников, состоявшийся в конце сентября в Тарту, уверенно выиграл "Калев/Крамо" - 88:69 (46:36).

Игроки калевского клуба до конца этой недели дважды пройдут тестирование. Пока же они отправлены на самоизоляцию.