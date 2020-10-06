06.10.2020, 19:20

Коронавирус в российском клубе отменил игру Кубка Эстонии


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Tartu Ülikool vs Kalev Cramo 30.09.20
Tartu Ülikool vs Kalev Cramo Foto: Anni Õnneleid

Запланированный на 8 октября ответный четвертьфинальный поединок Кубка Эстонии по баскетболу "Калев/Крамо" (Таллинн) - Тартуский университет перенесен из-за угрозы распространения коронавируса.

Накануне калевцы проводили в гостях поединок Единой лиги ВТБ с подмосковными "Химками". В составе российского клуба перед этой игрой были зафиксированы три случая заражения коронавирусом. Чтобы минимизировать риск распространения опасной инфекции, Баскетбольный союз решил перенести ответную игру Кубка Эстонии с участием "Калев/Крамо".

Первый поединок соперников, состоявшийся в конце сентября в Тарту, уверенно выиграл "Калев/Крамо" - 88:69 (46:36).

Игроки калевского клуба до конца этой недели дважды пройдут тестирование. Пока же они отправлены на самоизоляцию.

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