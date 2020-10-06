Коронавирус в российском клубе отменил игру Кубка Эстонии

Запланированный на 8 октября ответный четвертьфинальный поединок Кубка Эстонии по баскетболу "Калев/Крамо" (Таллинн) - Тартуский университет перенесен из-за угрозы распространения коронавируса.
Накануне калевцы проводили в гостях поединок Единой лиги ВТБ с подмосковными "Химками". В составе российского клуба перед этой игрой были зафиксированы три случая заражения коронавирусом. Чтобы минимизировать риск распространения опасной инфекции, Баскетбольный союз решил перенести ответную игру Кубка Эстонии с участием "Калев/Крамо".
Первый поединок соперников, состоявшийся в конце сентября в Тарту, уверенно выиграл "Калев/Крамо" - 88:69 (46:36).
Игроки калевского клуба до конца этой недели дважды пройдут тестирование. Пока же они отправлены на самоизоляцию.
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